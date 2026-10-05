फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Banda Veterans won the match by defeating Hamirpur.

Banda News: हमीरपुर को हराकर बांदा वेटरंस ने जीता मैच

Mon, 05 Oct 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 05 Oct 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Banda Veterans won the match by defeating Hamirpur.
बांदा। डॉ. गौर हरि सिंघानिया इंटर डिस्ट्रिक्ट वेटरंस टी-20 क्रिकेट मैच में बांदा ने हमीरपुर को हराकर शानदार जीत दर्ज की।
विज्ञापन

चार अक्तूबर को खेले गए मुकाबले में हमीरपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 115 रन बनाए। जयदीप ने 35 और कप्तान शमशाद ने 36 रन की पारी खेली।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांदा की टीम ने 17.3 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली। हर्षित सिंह ने 36, प्रदीप गुप्ता ने 21, दिलीप सिंह ने 19 और शेखू ने 13 रन बनाए। गेंदबाजी में बांदा की ओर से तरुण नंदा ने चार ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट झटके। सैय्यद अहमद ने चार ओवर में 12 रन देकर दो विकेट लिए।

जीतू यादव, संदीप नामदेव और राममिलन को एक-एक विकेट मिला। शानदार गेंदबाजी के लिए तरुण नंदा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। जिला वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रमौली भारद्वाज ने बताया कि बांदा का अगला मुकाबला 11 अक्टूबर को महोबा से होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed