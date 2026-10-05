Banda News: हमीरपुर को हराकर बांदा वेटरंस ने जीता मैच

चार अक्तूबर को खेले गए मुकाबले में हमीरपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 115 रन बनाए। जयदीप ने 35 और कप्तान शमशाद ने 36 रन की पारी खेली।लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांदा की टीम ने 17.3 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली। हर्षित सिंह ने 36, प्रदीप गुप्ता ने 21, दिलीप सिंह ने 19 और शेखू ने 13 रन बनाए। गेंदबाजी में बांदा की ओर से तरुण नंदा ने चार ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट झटके। सैय्यद अहमद ने चार ओवर में 12 रन देकर दो विकेट लिए।जीतू यादव, संदीप नामदेव और राममिलन को एक-एक विकेट मिला। शानदार गेंदबाजी के लिए तरुण नंदा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। जिला वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रमौली भारद्वाज ने बताया कि बांदा का अगला मुकाबला 11 अक्टूबर को महोबा से होगा।