बांदा: मेडिकल कॉलेज चोरी कांड, 51 दिन बाद MP का शातिर गिरफ्तार, 11 लाख का माल और नकदी बरामद, अन्य की तलाश

बांदा जिले में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सरकारी आवासों में चोरी करने वाले मध्य प्रदेश के गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने घटना के 51 दिन बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने सगे भाई और दो अन्य साथियों के साथ मिलकर 19 अगस्त की रात मेडिकल कॉलेज के दो सरकारी आवासों में चोरी की थी।

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पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 11 लाख रुपये कीमत का चोरी का माल और 4160 रुपये नकद बरामद किए हैं। गिरोह पर अन्य राज्यों में मेडिकल कॉलेजों, हॉस्टलों और सुनसान इलाकों में स्थित आवासों में चोरी करने का भी आरोप है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि डॉ. विकास ने 19 अगस्त को अपने सरकारी आवास में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।