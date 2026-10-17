फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Atul Maheshwari Scholarship Examination Today

Banda News: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा आज

Sat, 17 Oct 2026 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Atul Maheshwari Scholarship Examination Today
बांदा। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा-2026 आज यानी रविवार को होगी। परीक्षा केंद्र बांदा शहर का आदर्श बजरंग इंटर कालेज है। परीक्षा में 975 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।
विज्ञापन

छात्रों को आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज पहुंचने के लिए बाबूलाल चौराहा पहुंचना होगा। यहां से चंद कदम पर ही कॉलेज स्थित है। परीक्षा सुबह 11 बजे से 12.30 बजे तक होगी। इसके साथ ही महोखर स्थित राजकीय स्पर्श दृष्टिबाधित इंटर कालेज में 17 बच्चों की परीक्षा अलग से होगी।
विज्ञापन

सभी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे तक पहुंचना होगा। प्रवेश पत्र का लिंक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जा चुका है। प्रवेश पत्र में दिक्कत होने पर विद्यार्थी स्कूल का फोटो पहचान पत्र या आधार कार्ड लेकर परीक्षा केंद्र पहुंच सकते हैं। प्रश्न पत्र के उत्तर ओएमआर शीट पर देने होंगे। इसके लिए छात्र अपने साथ काले या नीले रंग का बॉल पाॅइंट पेन लेकर आएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऐसे डाउनलोड करें प्रवेश-पत्र
लिंक www.amarujala.com पर जाकर आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद दिखने वाले पहले खाने में वही मोबाइल नंबर डालें, जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। इसके बाद अपने नाम का चयन कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें।

अगर आपको एसएमएस के जरिये भेजा जाने वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक मोबाइल पर प्राप्त नहीं हुआ है या प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ई-मेल आईडी foundation@amarujala.com पर संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed