Banda News: डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर हुई बहस, नहीं आए मुख्तार के बेटा व बहू

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= विधायक अब्बास अंसारी व पत्नी निकहत की लगी हाजिरी माफी, 22 को सुनवाईसंवाद न्यूज एजेंसीबांदा। चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी व पत्नी निकहत की अवैध मुलाकात मामले में बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में जगमोहन की ओर से दाखिल किए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र में बहस हुई। चालक न्याज न्यायालय में मौजूद रहे। विधायक अब्बास अंसारी, पत्नी निकहत, तत्कालीन जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान के अधिवक्ताओं ने हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। न्यायालय ने इस केस की अगली तारीख अब 22 अक्तूबर निर्धारित की है।बता दें कि 10 फरवरी 2023 को चित्रकूट जेल में तत्कालीन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से छापा मारा था। छापेमारी में अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत तत्कालीन जेल अधीक्षक के कक्ष में मिली थीं। मामले में चित्रकूट की कर्वी कोतवाली में विधायक अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निकहत, चालक न्याज, तत्कालीन जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान, सपा महामंत्री फराज खान समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।शासन स्तर से गठित विशेष जांच दल ने मामले की जांच की थी। जांच में आरोप लगाए गए थे कि जेल में अब्बास अंसारी को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जातीं थीं। अब यह मामला बांदा के भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय ने अब इस मामले की अगली तारीख 22 अक्तूबर निर्धारित की है।