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शहर के कताई मिल गेट नंबर-चार निवासी नैना बेन के मुताबिक उन्हें जनगणना के तहत गायत्री नगर के गणना ब्लॉक संख्या 002401 में कार्य आवंटित किया गया है। आरोप है कि 16 नवंबर शाम करीब चार बजे वह गणना कार्य के लिए गायत्री नगर पहुंचीं। एक व्यक्ति से गणना संबंधी जानकारी मांगी। इस पर उसने बहस शुरू कर दी। गाली-गलौज करते हुए उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया।महिला के मुताबिक उन्होंने दूसरे व्यक्ति के फोन से पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने करीब एक घंटे बाद उनका मोबाइल दिलाया। घटना से वह भयभीत हैं। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर पर जांच की जा रही है।