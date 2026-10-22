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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Allegations of assault during idol immersion

Banda News: मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट का आरोप

Thu, 22 Oct 2026 11:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:24 PM IST
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Allegations of assault during idol immersion
बांदा। थाना चिल्ला के पपरेंदा पुरवा के रहने वाले रुपेंद्र सिंह ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उन्होंने जल संस्थान के पास मां दुर्गा का पंडाल लगाया हुआ था। विसर्जन के दौरान स्थानीय कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज की। मारपीट में उसकी सोने की चेन भी गायब हो गई। एसओ चिल्ला आनंद साहू ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। अब तक किसी तरह के विवाद की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। झगड़े की शिकायत नहीं मिली है। (संवाद)
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