Banda News: 20 फीसदी से अधिक असंतुष्ट फीडबैक पर होगी कार्रवाई

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उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी माह में निस्तारित शिकायतों के सापेक्ष 20 प्रतिशत से अधिक असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर संबंधित मंडलीय अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।सोमवार को ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल पर मिले असंतुष्ट फीडबैक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा में उत्तर प्रदेश जल निगम-ग्रामीण और कृषि विभाग की स्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताई। आयुक्त ने कहा कि पोर्टल पर शिकायत निस्तारित दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान और उसका संतुष्ट होना जरूरी है।उन्होंने असंतुष्ट शिकायतों के कारणों की समीक्षा कर दोबारा परीक्षण कराने और जरूरत के अनुसार शिकायतकर्ता से संपर्क कर समस्या हल करने को कहा। लंबित समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने और अधीनस्थ अधिकारियों की निगरानी के निर्देश दिए।