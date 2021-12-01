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Banda News: फैमिली आईडी बनाने के लिए चलेगा अभियान

Thu, 22 Oct 2026 01:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:15 AM IST
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A campaign will be launched for the creation of Family IDs.
बांदा। फैमिली आईडी बनाने के लिए जिले में एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी अमित आसेरी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
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डीएम ने ग्राम पंचायत सचिवों के कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करने और स्कूली बच्चों की भी फैमिली आईडी बनवाने के निर्देश दिए। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन के पात्रों को लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने को कहा। सीडीओ अजय कुमार पांडेय, परियोजना निदेशक राजेश, जिला विकास अधिकारी कविता तिवारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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