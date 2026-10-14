फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   A blend of devotion and exuberant joy at the temples of the Goddess.

Banda News: देवी मंदिरों में भक्ति के साथ उमंग का उल्लास

Wed, 14 Oct 2026 11:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 14 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
A blend of devotion and exuberant joy at the temples of the Goddess.
फोटो 18- बेंदाघाट में विराजमान मां काली देवी प्रतिमा। संवाद - फोटो : 1
बांदा। नवरात्र में देवी मंदिरों और पूजा पंडालों में आस्था, भक्ति के साथ उमंग का उल्लास नजर आ रहा है।
विज्ञापन

यहां दर्शन और मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महेश्वरी देवी और काली देवी मंदिर सहित अन्य देवी स्थलों पर सुबह से दर्शन-पूजन का सिलसिला शुरू होकर देर रात तक जारी रहा। भक्तों ने माथा टेककर सुख-समृद्धि की कामना की। कई स्थानों पर कन्या भोज और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए।
बेंदा घाट पर स्थित प्राचीन आदि शक्ति मां काली मंदिर की सुबह-शाम आरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। यहां कई जिलों से लोग दर्शन के लिए आते हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लाइन लग रही है। परिसर में कई दुकानें लगी हैं।
विज्ञापन

बबेरू कस्बे में मां मढ़ी दाई मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर देवी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बांदा, कमासिन, औगासी, अतर्रा और तिंदवारी मार्गों सहित पुरानी तहसील क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक पंडाल सजे हैं। यहां काफी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। औगासी के पास यमुना तट स्थित बाकल की जोगिनी माता के दर्शन को दूसरे जिलों से भक्त आ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

श्री सिद्धिदात्री विंध्यवासिनी देवी मंदिर में नवरात्र के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। पार्किंग के पास सड़क के दोनों ओर बेतरतीब वाहन खड़े होने से जाम लग गया।
पुलिसकर्मियों और राहगीरों ने मशक्कत कर वाहनाें को पास कराया। मेले में झूले, खिलौने और अन्य दुकानों पर भी भीड़ है। रात्रिकालीन रामलीला में श्रीराम जन्म, मुनि आगमन और ताड़का वध का मंचन किया गया।
-----------
रामपुर में भजन संध्या, संत सम्मेलन कल से
जसपुरा ब्लॉक के रामपुर स्थित रामजानकी मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन माता रानी की आरती और भजन संध्या हुई। मुख्य पंडित सत्यनारायण द्विवेदी और मुख्य पांडा पवन तिवारी ने विधि-विधान से आरती की। आयोजक पंडित पप्पू पांडे ने बताया कि 15 और 16 अक्टूबर को गहुलिया तालाब के पास खलिहान में विशाल संत सम्मेलन और 17 अक्टूबर को भंडारा होगा।

-----------
कहमानी माता मंदिर में सुरक्षा की मांग
बागेन नदी के तट पर स्थित प्राचीन कहमानी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। परिसर में धार्मिक आयोजन हुए। सेवादार विनोद गुप्ता ने पौधरोपण कराया। लोगों ने परिसर में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की।

फोटो 18- बेंदाघाट में विराजमान मां काली देवी प्रतिमा। संवाद

फोटो 18- बेंदाघाट में विराजमान मां काली देवी प्रतिमा। संवाद- फोटो : 1

फोटो 18- बेंदाघाट में विराजमान मां काली देवी प्रतिमा। संवाद

फोटो 18- बेंदाघाट में विराजमान मां काली देवी प्रतिमा। संवाद- फोटो : 1

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed