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Banda News: 80 चौकीदारों को मिली साइकिल, टॉर्च

Tue, 13 Oct 2026 11:10 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Tue, 13 Oct 2026 11:10 PM IST
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80 watchmen received bicycles and torches.
फोटो-23-हरी झंडी दिखाकर चौकीदारों को रवाना करते अधिकारी व जनप्रतिनिधि। स्रोत: पुलिस
बांदा। ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में चौकीदारों की भूमिका अहम है।
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संदिग्ध व्यक्तियों और आपराधिक गतिविधियों की सूचना समय से पुलिस तक पहुंचाएं। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली से लाइव प्रसारण के माध्यम से प्रदेश के चौकीदारों को संबोधित करते हुए कही।


पुलिस लाइन बांदा में आयोजित कार्यक्रम में चौकीदारों को साइकिल, टॉर्च और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। मंडलायुक्त अजीत कुमार, डीआईजी राजेश एस., सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, जिलाधिकारी अमित आसेरी और पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल सहित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर चौकीदारों को रवाना किया। कार्यक्रम में कुल 80 साइकिलों का वितरण किया गया। (ब्यूरो)
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