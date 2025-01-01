Banda News: सालों बाद भी नहीं लौटे 29 चिकित्साधिकारी

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बांदा। चित्रकूटधाम मंडल के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा जिलों में तैनात 29 चिकित्साधिकारी लंबे समय से ड्यूटी से गायब हैं।जिलेवार आंकड़ा देखें तो बांदा के आठ, चित्रकूट के 11, हमीरपुर के चार और महोबा के छह चिकित्सक बिना बताए गायब चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार कोई नौ साल से नहीं लौटा तो कोई आठ साल से गायब है।हालात यह हैं कि संबंधित सीएमओ की ओर से शासन को पत्र भेजकर इसकी सूचना भी दी गई। इसके साथ ही उनका वेतन भी रोक दिया गया, लेकिन इससे आगे आज तक कार्रवाई नहीं बढ़ सकी। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन कागजों में उनके पद भरे हैं।ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों का संकट इसके कारण खड़ा हो गया है। इससे मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। विभाग न तो इन पदों पर नई भर्ती कर पा रहा है और न ही इन्हें आज तक बर्खास्त किया जा सका। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की कमी का सीधा असर मरीजों के इलाज पर पड़ता है। अब शासन द्वारा सूची मांगे जाने के बाद मंडल से इन चिकित्सकों की सूची भेजी गई है।पांच डॉक्टरों ने मांगा वीआरएस या दिया इस्तीफा, नहीं हुआ मंजूरलंबे समय से गायब चल रहे 29 डॉक्टरों के अलावा पांच डॉक्टर ऐसे भी हैं जो त्यागपत्र देने और वीआरएस का आवेदन करने के बाद वापस नहीं लौटे। हालांकि विभाग की ओर से मंजूरी न मिलने के चलते उन्हें भी अनुपस्थित ही माना जा रहा है।इसमें अपर निदेशक कार्यालय बांदा में तैनात डॉ. राजेश मोहन गुप्ता ने एक साल पहले और जिला चिकित्सालय पुरुष हमीरपुर में तैनात डॉ. प्रभात चौरसिया ने दो साल पहले वीआरएस के लिए आवेदन किया था। इसके बाद दोनों ड्यूटी पर नहीं लौटे।वहीं हमीरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौदहा पर तैनात डॉ. दीपिका पाल करीब आठ माह से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इमिलिया पर तैनात डॉ. दीप कुमार करीब डेढ़ साल से और जिला चिकित्सालय महोबा में तैनात डॉ. देव प्रकाश सिंह करीब चार माह से अनुपस्थित हैं। सभी ने अपना त्यागपत्र भेज दिया है।चित्रकूटधाम मंडल में अनुपस्थित चिकित्सकों की सूची