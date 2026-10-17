Banda News: स्नातक निर्वाचन के लिए 18 मतदान स्थल तय
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:47 PM IST
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बांदा। इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 18 मतदान बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर केवल स्नातक मतदाता ही मतदान कर सकेंगे।
जिलाधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि मतदान स्थल जसपुरा, तिंदवारी, बांदा शहर, मटौंध, बबेरू, कमासिन, बिसंडा, महुआ, अतर्रा और नरैनी में बनाए गए हैं। इनमें क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के अलावा आर्य कन्या इंटर कॉलेज, नेहरू इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, उच्च प्राथमिक विद्यालय खिन्नी नाका, ज्वाला प्रसाद शर्मा इंटर कॉलेज, हिंदू इंटर कॉलेज और राजकुमार इंटर कॉलेज हैं।
कुछ केंद्रों पर मतदाता सूची के खंडों के अनुसार अलग-अलग भाग हैं। इन मतदान स्थलों पर संबंधित क्षेत्र पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के निर्धारित वार्डों व क्षेत्रों के स्नातक मतदाता मतदान करेंगे। (संवाद )
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जिलाधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि मतदान स्थल जसपुरा, तिंदवारी, बांदा शहर, मटौंध, बबेरू, कमासिन, बिसंडा, महुआ, अतर्रा और नरैनी में बनाए गए हैं। इनमें क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के अलावा आर्य कन्या इंटर कॉलेज, नेहरू इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, उच्च प्राथमिक विद्यालय खिन्नी नाका, ज्वाला प्रसाद शर्मा इंटर कॉलेज, हिंदू इंटर कॉलेज और राजकुमार इंटर कॉलेज हैं।
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कुछ केंद्रों पर मतदाता सूची के खंडों के अनुसार अलग-अलग भाग हैं। इन मतदान स्थलों पर संबंधित क्षेत्र पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के निर्धारित वार्डों व क्षेत्रों के स्नातक मतदाता मतदान करेंगे। (संवाद )
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