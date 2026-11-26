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खपटिहा निवासी रमेश विश्वकर्मा के परिवार में पत्नी खुशबू, बेटा ज्ञानेंद्र और डेढ़ वर्षीय बेटी दीक्षिता थी। बृहस्पतिवार को खुशबू घर के गेट के पास लगे नल से बाल्टी में पानी भर रही थी। बाल्टी में पानी भरता छोड़कर वह किसी काम से अंदर चली गई।इसी दौरान आंगन में खेल रही दीक्षिता बाल्टी के पास पहुंच गई। पानी से खेलने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सिर के बल बाल्टी में जा गिरी। कम उम्र और बाल्टी में भरे पानी के कारण वह खुद को संभाल नहीं सकी।कुछ देर बाद खुशबू बाहर आई तो बेटी को बाल्टी में औंधे मुंह गिरा देख उसके होश उड़ गए। उसकी चीख-पुकार सुनकर परिजन दौड़े और आनन-फानन में मासूम को सीएचसी शिवरामपुर ले गए। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।