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रोजगार मेले में सुबह से ही युवाओं की भीड़ जुटने लगी थी। विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता और कार्यक्षमता के आधार पर साक्षात्कार लिया। युवाओं ने भी योग्यता और कौशल के दम पर नौकरी पाने का प्रयास किया। मेले में शामिल 175 अभ्यर्थियों में से 120 को कंपनियों ने चयनित किया।नौकरी के लिए पहुंचे युवा नीरज, लवकुश और मनीष ने बताया कि अक्सर कंपनियां दूसरे शहरों में नौकरी के लिए चयन करती हैं। इससे गांव और परिवार से दूर रहना पड़ता है। क्षेत्र में ही रोजगार मिलने से परिवार के साथ रहकर नौकरी करना संभव होगा। साथ ही दूसरे शहरों में आने-जाने और रहने का खर्च भी बचेगा।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक चंद्रपाल कुशवाहा रहे। इस दौरान सहायक निदेशक सेवायोजन वकील अहमद अंसारी, जिला सेवायोजन अधिकारी मोहित जायसवाल आदि मौजूद रहे।