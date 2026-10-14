Banda News: रामपुर में तीन साल से 12 हैंडपंप खराब

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गांव में अनीता प्रजापति के दरवाजे पर लगा हैंडपंप तीन माह से, सुरेंद्र त्रिपाठी के घर के पास का हैंडपंप छह महीने और महेश पाठक के दरवाजे का हैंडपंप करीब तीन साल से बंद पड़ा है। यही हाल अन्य हैंडपंप का है। अनीता प्रजापति के घर ग्राम प्रधान दयावती के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है, फिर भी हैंडपंप की मरम्मत नहीं हुई।ग्रामीण लल्लूराम प्रजापति ने बताया कि बीडीओ रमेश कुमार को लिखित शिकायत देकर समस्या से अवगत कराया था। पंचायत से जुड़े गुरु प्रसाद और ग्राम पंचायत सचिव अरुण कुमार को भी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।