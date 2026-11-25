Balrampur News: रतोही मेले में पहलवानों ने दिखाया दम
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 25 Nov 2026 10:54 PM IST
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ललिया। रतोही गांव स्थित हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित मेले में कुश्ती दंगल और विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें तराई क्षेत्र के अलग-अलग गांवों से पहुंचे पहलवानों और खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया।
कुश्ती दंगल में रतोही के मनोज पहलवान ने शिवपुरा के जावेद को, मथुरा के पवन ने भौरही के बड़काऊ को और सिटकिहवा के अतवारी ने बनघुसरी के मुंशी पहलवान को पराजित किया। लंबी कूद प्रतियोगिता में राजेश ने पहला, मनोज ने दूसरा और अनंत कुमार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, ऊंची कूद में गजराज प्रथम, नेहरू द्वितीय और सलमान तृतीय स्थान पर रहे।
आयोजक एवं ग्राम प्रधान संगम लाल तिवारी उर्फ अनूप कुमार तिवारी ने विजेता पहलवानों और खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मेले में विभिन्न गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इस मौके पर संतोष वर्मा प्रधान, त्रियुगी नारायण द्विवेदी, आरके पाठक समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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कुश्ती दंगल में रतोही के मनोज पहलवान ने शिवपुरा के जावेद को, मथुरा के पवन ने भौरही के बड़काऊ को और सिटकिहवा के अतवारी ने बनघुसरी के मुंशी पहलवान को पराजित किया। लंबी कूद प्रतियोगिता में राजेश ने पहला, मनोज ने दूसरा और अनंत कुमार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, ऊंची कूद में गजराज प्रथम, नेहरू द्वितीय और सलमान तृतीय स्थान पर रहे।
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आयोजक एवं ग्राम प्रधान संगम लाल तिवारी उर्फ अनूप कुमार तिवारी ने विजेता पहलवानों और खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मेले में विभिन्न गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इस मौके पर संतोष वर्मा प्रधान, त्रियुगी नारायण द्विवेदी, आरके पाठक समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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