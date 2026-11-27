Balrampur News: गांव के कलाकारों ने सजाया रामलीला का मंच, सम्मान से खिले चेहरे
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 27 Nov 2026 11:12 PM IST
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जरवा। कोतवाली जरवा क्षेत्र के ग्राम पिपरा दुर्गानगर में जय मां दुर्गे रामलीला पार्टी की ओर से आयोजित सात दिवसीय रामलीला का बृहस्पतिवार रात भव्य समापन हुआ। अंतिम दिन कलाकारों ने लंका दहन, लक्ष्मण मूर्छा, सुग्रीव भक्ति, अहिरावण वध, कुंभकर्ण वध, अक्षय कुमार वध और रावण वध के प्रसंगों का सजीव मंचन किया। अंत में भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ रामलीला का समापन हुआ।
रामलीला की खास बात यह रही कि सभी किरदार गांव के स्थानीय कलाकारों ने निभाए। सात दिनों तक कलाकारों ने आपसी सहयोग और तालमेल से धार्मिक प्रसंगों को मंच पर जीवंत किया।
समापन समारोह में पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक शैलेश सिंह शैलू, ब्लॉक प्रमुख जगदंबा सिंह शक्ति, भाजपा बालापुर मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत साहू, बबलू मिश्रा और मुकेश सिंह ने कलाकारों को सम्मानित किया।
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रामलीला अध्यक्ष राम उजागर यादव और संयोजक शिवकुमार गुप्ता ने बताया कि गांव के कलाकार ही हर साल विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हैं। ग्रामीणों के सहयोग से वर्षों से यह परंपरा जारी है। इस दौरान नृत्य कलाकार नैना, रानी और रेशमा, ढोलक वादक तुलाराम, तबला वादक गिरधारी, हारमोनियम वादक दिनेश तथा लाइट व डीजे संचालक शनि सहित देवकली, रामेश्वर मिश्र, संजय, नीरज, अंकुर, दीपू, गुरु वर्मा, संतराम, बुधराम और विक्के को भी सम्मानित किया गया।
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रामलीला की खास बात यह रही कि सभी किरदार गांव के स्थानीय कलाकारों ने निभाए। सात दिनों तक कलाकारों ने आपसी सहयोग और तालमेल से धार्मिक प्रसंगों को मंच पर जीवंत किया।
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समापन समारोह में पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक शैलेश सिंह शैलू, ब्लॉक प्रमुख जगदंबा सिंह शक्ति, भाजपा बालापुर मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत साहू, बबलू मिश्रा और मुकेश सिंह ने कलाकारों को सम्मानित किया।
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रामलीला अध्यक्ष राम उजागर यादव और संयोजक शिवकुमार गुप्ता ने बताया कि गांव के कलाकार ही हर साल विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हैं। ग्रामीणों के सहयोग से वर्षों से यह परंपरा जारी है। इस दौरान नृत्य कलाकार नैना, रानी और रेशमा, ढोलक वादक तुलाराम, तबला वादक गिरधारी, हारमोनियम वादक दिनेश तथा लाइट व डीजे संचालक शनि सहित देवकली, रामेश्वर मिश्र, संजय, नीरज, अंकुर, दीपू, गुरु वर्मा, संतराम, बुधराम और विक्के को भी सम्मानित किया गया।