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रामलीला की खास बात यह रही कि सभी किरदार गांव के स्थानीय कलाकारों ने निभाए। सात दिनों तक कलाकारों ने आपसी सहयोग और तालमेल से धार्मिक प्रसंगों को मंच पर जीवंत किया।समापन समारोह में पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक शैलेश सिंह शैलू, ब्लॉक प्रमुख जगदंबा सिंह शक्ति, भाजपा बालापुर मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत साहू, बबलू मिश्रा और मुकेश सिंह ने कलाकारों को सम्मानित किया।रामलीला अध्यक्ष राम उजागर यादव और संयोजक शिवकुमार गुप्ता ने बताया कि गांव के कलाकार ही हर साल विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हैं। ग्रामीणों के सहयोग से वर्षों से यह परंपरा जारी है। इस दौरान नृत्य कलाकार नैना, रानी और रेशमा, ढोलक वादक तुलाराम, तबला वादक गिरधारी, हारमोनियम वादक दिनेश तथा लाइट व डीजे संचालक शनि सहित देवकली, रामेश्वर मिश्र, संजय, नीरज, अंकुर, दीपू, गुरु वर्मा, संतराम, बुधराम और विक्के को भी सम्मानित किया गया।