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Balrampur News: ई रिक्शा की टक्कर से मासूम समेत दो की मौत

Sun, 11 Oct 2026 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 11 Oct 2026 11:24 PM IST
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Two, including an innocent child, killed after being hit by an e-rickshaw
बलरामपुर। जिले में दो स्थानों पर ई रिक्शा की टक्कर से चार वर्षीय मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई। ललिया क्षेत्र में कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगवाने पिता के साथ गए बच्चे को ई रिक्शा ने टक्कर मार दी। वहीं, हरैया सतघरवा क्षेत्र में सामान खरीदकर साइकिल से घर लौट रहे 55 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात ई-रिक्शा चालक ने टक्कर मार दी। दोनों घायलों की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। एक मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि दूसरे मामले की जांच की जा रही है।
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ललिया क्षेत्र के टेढ़वा जोगिया गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद शनिवार को अपने चार वर्षीय बेटे मिथुन को रेबीज का इंजेक्शन लगवाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा ले गए थे। इंजेक्शन लगवाने के बाद वह बेटे के साथ शिवपुरा ब्लॉक के सामने खड़े थे। इसी दौरान ललिया की ओर से तेज गति से आ रहे ई रिक्शा ने बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में मिथुन गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला मेमोरियल चिकित्सालय बलरामपुर रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता राजेंद्र प्रसाद के मुताबिक, हादसे के बाद ई-रिक्शा चालक को पकड़ लिया गया था। उसने अपना नाम पुजारी और पता झांगीडीह, थाना ललिया बताया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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दूसरी घटना हरैया सतघरवा क्षेत्र में हुई। पांडेयपुरवा निवासी 55 वर्षीय दयाराम यादव शनिवार शाम कैसरगंज तिराहे से सामान खरीदकर साइकिल से घर लौट रहे थे। धोबैनिया नाला के पास अज्ञात ई रिक्शा चालक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में दयाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें जिला मेमोरियल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार जायसवाल ने बताया कि दयाराम के परिवार में दो बेटे और तीन बेटियां हैं। दोनों बेटे बाहर रहते हैं। दयाराम के भतीजे प्रभुनाथ यादव की सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ डीके श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों मामलों में कार्रवाई की जा रही है।
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