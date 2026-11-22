विज्ञापन

हर्रैया सतघरवा की ग्राम पंचायत लौकीकला में स्थित प्राथमिक विद्यालय लौकीकला नवीन के पास धोबैनिया पहाड़ी नाला लगातार कटान कर रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले करीब 20 वर्षों से नाले में कटान हो रही है। इसके चलते अन्नू यादव, गिरधारी प्रसाद, हनुमान, महंथ, पांचू, ननकऊ, छेदी, भगवानदीन और रामदीन समेत कई परिवारों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ा है। वहीं, संतराम तिवारी, सीताराम, साधु, ईश्वर शरण, लल्लू यादव, मिट्ठू लाल और नान बाबू की जमीन भी नाले की कटान की भेंट चढ़ चुकी है।विद्यालय को कटान से बचाने की मांग को लेकर युगल किशोर शुक्ल एडवोकेट और ग्राम प्रधान जोगी शुक्ला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कटानरोधी कार्य कराने की मांग की। प्रदर्शन में अन्नू प्रसाद यादव, हरिवंश मणि तिवारी, आफताब आलम, भगवानदीन, पांचू, निर्मला तिवारी, कैलाश, गिरधारी, लल्लू, विजय कुमार, कन्हैया लाल, नूर मोहम्मद, फूल मोहम्मद और अशवन विश्वकर्मा आदि शामिल रहे।