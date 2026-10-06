Balrampur News: पेड़ से लटका मिला किशोरी का शव

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मृतका की मां शाजमा ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे खाना बनाने को लेकर आफरीन की घर में कहासुनी हुई थी। इसके बाद वह नाराज होकर घर से निकल गई। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। मंगलवार सुबह घर से करीब चार किलोमीटर दूर रमजान के बगीचे में उसका शव पेड़ से लटका मिला।सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।सीओ तुलसीपुर अभय प्रताप मल्ल ने बताया कि किशोरी की मौत के मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।