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बीएसए ने बताया कि एक दिसंबर को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के लिए वरिष्ठता सूची में शामिल क्रमांक एक से 282 तक के शिक्षकों की काउंसिलिंग होगी। वहीं, दो दिसंबर को प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची में क्रमांक एक से 500 तक, तीन दिसंबर को क्रमांक 501 से 1200 तक और चार दिसंबर को क्रमांक 1201 से 1945 तक के शिक्षकों को बुलाया गया है। सभी तिथियों पर काउंसिलिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है।अभिलेखों के साथ उपस्थित होना अनिवार्यबीएसए ने बताया कि शिक्षकों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, 10 रुपये का शपथ पत्र, प्रथम नियुक्ति आदेश, कार्यभार ग्रहण आख्या, पदोन्नति एवं स्थानांतरण संबंधी आदेश, शैक्षिक अंकपत्र और प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां साथ लानी होंगी। इसके अलावा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, टीईटी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, विशेष टीईटी 2026 का परीक्षा परिणाम और दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।बीएसए ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि और समय पर सेवा अभिलेखों के सत्यापन एवं परीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं, वरिष्ठता सूची में नाम को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति होने पर शिक्षक अभिलेखीय जांच के दौरान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।