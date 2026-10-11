Balrampur News: विज्ञान-गणित पढ़ाने के लिए 17 पीएमश्री विद्यालयों के शिक्षक होंगे निपुण

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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और विद्यार्थियों में विषयों के प्रति रुचि विकसित करना है। शिक्षकों को प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों और सामग्रियों की जानकारी देने के साथ ही उनके सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान की समझ विकसित करने और गणितीय अवधारणाओं को सरल तरीके से समझाने पर जोर रहेगा। इसके अलावा प्रयोगशाला के उपकरणों के रखरखाव, भंडारण और सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारियां भी दी जाएंगी।बीएसए ने बताया कि 12 अक्तूबर को बलरामपुर के पीएमश्री प्राथमिक विद्यालय भगवतीगंज, कंपोजिट स्कूल धुसाह, गैंड़ास बुजुर्ग के कंपोजिट स्कूल टेढ़वा नवाबाद, गैसड़ी के कंपोजिट स्कूल बिलोहा बनकसिया और हरैया सतघरवा के कंपोजिट स्कूल फटवा के शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। इसी दिन पचपेड़वा के कंपोजिट स्कूल मगजगवां, रेहरा बाजार के कंपोजिट स्कूल सहजौरा, श्रीदत्तगंज ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल विशंभरपुर, तुलसीपुर के कंपोजिट स्कूल रजवापुर साहियापुर और उतरौला के कंपोजिट स्कूल भैरमपुर के शिक्षक भी प्रशिक्षण लेंगे।13 अक्तूबर को बलरामपुर के पीएमश्री कंपोजिट स्कूल सिंघवापुर, पचपेड़वा के कंपोजिट स्कूल बरगदवा सैफ, रेहरा बाजार के कंपोजिट स्कूल कन्या सादुल्लाहनगर, गैंड़ास बुजुर्ग के कंपोजिट स्कूल नगवा, श्रीदत्तगंज के कंपोजिट स्कूल देवरिया मुबारकपुर, उतरौला के कंपोजिट स्कूल महुआ धनी और हरैया सतघरवा के कंपोजिट स्कूल ललिया के शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल होंगे।