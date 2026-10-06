Balrampur News: इंदिरा एकादशी पर श्याम भजनों से गूंजा संकट मोचन धाम

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खाटू श्याम बाबा के दरबार में संजय अग्रवाल, उर्मिला, अंजलि और श्याम सहित अन्य श्रद्धालुओं ने ‘हारे के सहारे आ जाओ’, ‘खाटू वाले श्याम बाबा’ और ‘श्याम तेरी बंसी बजाने लगा हूं, तेरे दर पे सिर को झुकाने लगा हूं’ जैसे भक्ति गीत प्रस्तुत किए। भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे। मंदिर परिसर जय श्रीश्याम और जय श्रीराम के जयघोष से गूंजता रहा।मंदिर के पुजारी भानु महाराज ने बताया कि इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के साथ पितरों की सद्गति के लिए भी फलदायी माना जाता है। पंडित शुभम महाराज ने कहा कि एकादशी पर भक्ति, हवन और कीर्तन से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हवन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इसके बाद आयोजित विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।