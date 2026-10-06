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Balrampur News: इंदिरा एकादशी पर श्याम भजनों से गूंजा संकट मोचन धाम

Tue, 06 Oct 2026 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 11:24 PM IST
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Sankat Mochan Dham resonated with Shyam bhajans on Indira Ekadashi
फोटो-16-बलरामपुर के तुलसीपुर में हवन-पूजन करते श्रद्धालु।-संवाद
तुलसीपुर। इंदिरा एकादशी पर मंगलवार को संकट मोचन हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से देर शाम तक चले धार्मिक अनुष्ठानों में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान और खाटू श्याम बाबा के दर्शन-पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में विशेष पूजा, आरती, हवन और भजन-कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।
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खाटू श्याम बाबा के दरबार में संजय अग्रवाल, उर्मिला, अंजलि और श्याम सहित अन्य श्रद्धालुओं ने ‘हारे के सहारे आ जाओ’, ‘खाटू वाले श्याम बाबा’ और ‘श्याम तेरी बंसी बजाने लगा हूं, तेरे दर पे सिर को झुकाने लगा हूं’ जैसे भक्ति गीत प्रस्तुत किए। भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे। मंदिर परिसर जय श्रीश्याम और जय श्रीराम के जयघोष से गूंजता रहा।
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मंदिर के पुजारी भानु महाराज ने बताया कि इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के साथ पितरों की सद्गति के लिए भी फलदायी माना जाता है। पंडित शुभम महाराज ने कहा कि एकादशी पर भक्ति, हवन और कीर्तन से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हवन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इसके बाद आयोजित विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
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