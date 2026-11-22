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हालांकि, जिलाधिकारी के अवकाश पर रहने के दौरान ही स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी किए जाने को लेकर चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि मामला आयुक्त के यहां तक पहुंच गया है। फिलहाल जिलाधिकारी के जापान से लौटने का इंतजार किया जा रहा है।जारी आदेश के अनुसार, हरैया सतघरवा विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी मनीष कसौधन को सिकंदरबोझी क्लस्टर की लखनीपुर, मटियरिया और सिकंदरबोझी ग्राम पंचायतों का सचिव बनाया गया है। गैंड़ास बुजुर्ग विकास खंड में अजय यादव को गैंड़ास बुजुर्ग, बंजरिया और सहियापुर ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।तुलसीपुर विकास खंड में प्रेम कुमार को औरहवा, महदेइया और सुगानगर ग्राम पंचायतों का सचिव नियुक्त किया गया है। रेहरा बाजार विकास खंड में गिरजाशंकर को बूधीपुर, छितलूपुर, नयानगर और सरायखास ग्राम पंचायतों का प्रभार दिया गया है। इसी विकास खंड में अवधेश तिवारी को ग्वालियरग्रंट, इटवा, केराडीह और सोमरहवा ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।गैसड़ी विकास खंड में आशुतोष शुक्ल को माधवडीह, मध्यनगर, मनकौराकाशीराम और नगई ग्राम पंचायतों का सचिव बनाया गया है। पचपेड़वा विकास खंड में अखिलेश कुमार दूबे को बसंतपुर, सहसवा, मध्यानगर, मनकौरा और विशुनपुर बुजुर्ग ग्राम पंचायतों का प्रभार मिला है। श्रीदत्तगंज विकास खंड में हरिशंकर तिवारी को अयोध्यापुर और महदेइया सिरसिया ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दी गई है।बलरामपुर विकास खंड में शुभम श्रीवास्तव को बड़वाबुजुर्ग, बेलवा सुल्तानजोत, भगवापुर, दुल्हिनपुर बेलापुल, मिर्जापुर, लालाजोत, पैगापुर और रजवापुर ग्राम पंचायतों का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा गैसड़ी विकास खंड में विनोद कुमार को जेतापुर, मझिगवां, नौवकशाहला और पकड़ी ग्राम पंचायतों का प्रभार सौंपा गया है।गैंड़ास बुजुर्ग विकास खंड में रवि आजाद को बढ़ईडीह, जिगनिहवा, परसौना और पिपरहवां ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, गोंडा जिले से स्थानांतरित होकर आए ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र पटेल को बलरामपुर विकास खंड में तैनाती दी गई है। उन्हें बलरामपुर देहात, सेखुईकला, कन्हैला और धुसाह ग्राम पंचायतों का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा एक अन्य सचिव को भी तैनाती दी गई है।जिला पंचायत राज अधिकारी अशोक कुमार सचान ने सभी संबंधित सचिवों को नई तैनाती वाली ग्राम पंचायतों में तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। साथ ही पूर्व में तैनात सचिवों से संबंधित ग्राम पंचायतों के अभिलेख, सरकारी दस्तावेज और अन्य जरूरी रिकॉर्ड प्राप्त कर कार्यभार संभालने को कहा है।