Balrampur News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, आज और कल चलेगा विशेष अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 27 Nov 2026 11:07 PM IST
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बलरामपुर। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों को अब दो दिन विशेष मौका मिलेगा। इसके लिए 28 और 29 नवंबर को जिले के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। अभियान में विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया जाएगा।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। इसके तहत बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसड़ी और उतरौला विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।
मतदेय स्थलों पर बीएलओ के पास आलेख्य मतदाता सूची के साथ फॉर्म-6, 7 और 8 उपलब्ध रहेंगे। जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर नाम दर्ज करा सकेंगे। नाम, पता और अन्य विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म-8 तथा अपात्र या मृतक मतदाता का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भरा जा सकेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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डीएम ने लोगों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम भी मतदाता सूची में जांच लें। अभियान के दौरान अधिकारियों की टीमें मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। इसके तहत बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसड़ी और उतरौला विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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मतदेय स्थलों पर बीएलओ के पास आलेख्य मतदाता सूची के साथ फॉर्म-6, 7 और 8 उपलब्ध रहेंगे। जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर नाम दर्ज करा सकेंगे। नाम, पता और अन्य विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म-8 तथा अपात्र या मृतक मतदाता का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 भरा जा सकेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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डीएम ने लोगों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम भी मतदाता सूची में जांच लें। अभियान के दौरान अधिकारियों की टीमें मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।