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नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर लगने वाले जाम, ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा के अनियमित संचालन और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या पर चर्चा की गई। इस दौरान दिन में भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाने और ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड विकसित करने पर सहमति बनी।प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए वन-वे व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सड़कों पर सवारी बैठाने और उतारने के लिए मनमाने ढंग से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। अधिकारियों को आपसी समन्वय से प्रस्तावित व्यवस्थाओं को लागू करने के निर्देश दिए गए, ताकि शहरवासियों का आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सके तथा सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कम की जा सके।बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायन सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बृजेश यादव, अधिशासी अधिकारी लालचंद मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे।