Balrampur News: जाम से निजात दिलाने को शहर में लागू होगी वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Fri, 20 Nov 2026 11:32 PM IST
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बलरामपुर। नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर में वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाएगी। रोडवेज बसों को परेड ग्राउंड में खड़ा कराया जाएगा, जबकि वीर विनय चौराहे पर किसी भी वाहन को अनावश्यक रूप से खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। ये निर्णय शुक्रवार को सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत नगर पालिका परिषद कार्यालय में आयोजित बैठक में लिए गए।
नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर लगने वाले जाम, ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा के अनियमित संचालन और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या पर चर्चा की गई। इस दौरान दिन में भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाने और ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड विकसित करने पर सहमति बनी।
प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए वन-वे व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सड़कों पर सवारी बैठाने और उतारने के लिए मनमाने ढंग से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। अधिकारियों को आपसी समन्वय से प्रस्तावित व्यवस्थाओं को लागू करने के निर्देश दिए गए, ताकि शहरवासियों का आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सके तथा सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कम की जा सके।
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बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायन सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बृजेश यादव, अधिशासी अधिकारी लालचंद मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर लगने वाले जाम, ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा के अनियमित संचालन और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या पर चर्चा की गई। इस दौरान दिन में भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाने और ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा के लिए निर्धारित स्टैंड विकसित करने पर सहमति बनी।
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प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए वन-वे व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सड़कों पर सवारी बैठाने और उतारने के लिए मनमाने ढंग से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। अधिकारियों को आपसी समन्वय से प्रस्तावित व्यवस्थाओं को लागू करने के निर्देश दिए गए, ताकि शहरवासियों का आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सके तथा सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कम की जा सके।
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बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायन सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बृजेश यादव, अधिशासी अधिकारी लालचंद मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे।