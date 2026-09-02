Balrampur News: बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सुरक्षा कवच है एचपीवी टीकाकरण

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सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अभियान के तहत पात्र बालिकाओं का टीकाकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्राओं और उनके अभिभावकों को एचपीवी वैक्सीन के महत्व की जानकारी देकर टीकाकरण को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर किया जाए।डॉ. रस्तोगी ने कहा कि एचपीवी टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने जागरूकता के साथ टीकाकरण अभियान को गति देने पर जोर दिया, ताकि बालिकाओं को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के जोखिम से बचाने में मदद मिल सके।इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने छात्राओं को एचपीवी संक्रमण, टीकाकरण की प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में जानकारी दी। शिविर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चंद्र श्रीवास्तव, डॉ. जावेद अख्तर, एएनएम वंदना कुशवाहा समेत स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।