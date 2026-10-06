Balrampur News: बॉक्सिंग में देवांस और यशवर्धन ने जीता स्वर्ण
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 11:35 PM IST
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बलरामपुर। पायनियर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के छात्र देवांस सिंह और यशवर्धन अवस्थी ने ईस्ट जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप-2026 में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। दोनों खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए दोनों खिलाड़ी हरियाणा के गुरुग्राम रवाना हो गए।
डालमिया सनबीम स्कूल, चकिया, चंदौली में आयोजित ईस्ट जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सब-जूनियर वर्ग के देवांस और यशवर्धन ने शानदार प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ियों ने अपने मुकाबलों में खेल प्रतिभा, आत्मविश्वास और धैर्य का परिचय देते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।
छह दिवसीय राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन आरबीएसएम पब्लिक स्कूल, भोंडसी, गुरुग्राम, हरियाणा में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए रवाना खिलाड़ियों में उत्साह और आत्मविश्वास नजर आया। प्रबंध निदेशक डॉ. एमपी तिवारी ने खिलाड़ियों से राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। विद्यालय के बॉक्सिंग कोच अमित राणा के मार्गदर्शन में दोनों खिलाड़ियों ने नियमित अभ्यास और कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि हासिल की।
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खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर कोषाध्यक्षा मीता तिवारी, प्रबंधक इंजीनियर आकाश तिवारी, निदेशक प्रकृति तिवारी, उप प्रधानाचार्या शिखा पांडेय और मुख्य समन्वयक सलिल सेठ समेत शिक्षकों ने बधाई दी।
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डालमिया सनबीम स्कूल, चकिया, चंदौली में आयोजित ईस्ट जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सब-जूनियर वर्ग के देवांस और यशवर्धन ने शानदार प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ियों ने अपने मुकाबलों में खेल प्रतिभा, आत्मविश्वास और धैर्य का परिचय देते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।
विज्ञापन
छह दिवसीय राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन आरबीएसएम पब्लिक स्कूल, भोंडसी, गुरुग्राम, हरियाणा में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के लिए रवाना खिलाड़ियों में उत्साह और आत्मविश्वास नजर आया। प्रबंध निदेशक डॉ. एमपी तिवारी ने खिलाड़ियों से राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। विद्यालय के बॉक्सिंग कोच अमित राणा के मार्गदर्शन में दोनों खिलाड़ियों ने नियमित अभ्यास और कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि हासिल की।
विज्ञापन
खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर कोषाध्यक्षा मीता तिवारी, प्रबंधक इंजीनियर आकाश तिवारी, निदेशक प्रकृति तिवारी, उप प्रधानाचार्या शिखा पांडेय और मुख्य समन्वयक सलिल सेठ समेत शिक्षकों ने बधाई दी।