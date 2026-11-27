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प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी यशवंता मौर्या ने बताया कि पचपेड़वा के 47, हरैया सतघरवा के 45, रेहरा बाजार के 36, गैसड़ी के 27, श्रीदत्तगंज के 17, उतरौला के 13 और नगर पालिका क्षेत्र के छह जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर सरकार की ओर से एक लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे, जबकि 21 हजार रुपये की गृहस्थी एवं वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाएगी। शेष 15 हजार रुपये समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे। समारोह में नवदंपतियों को उपहार सामग्री के साथ विवाह प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए। इस मौके पर परियोजना अधिकारी विवेकानंद मिश्रा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजीव यादव सहित सभी खंड विकास अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।बेटी की शादी का आर्थिक बोझ हुआ कमहरैया सतघरवा के राजू ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से यह जिम्मेदारी आसान हो गई। पूनम ने कहा कि योजना के तहत बेटी का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न हुआ, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली है। वहीं, संतोष ने बताया कि सरकार की इस पहल से जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहारा मिल रहा है।