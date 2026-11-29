विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोकहिया में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. जावेद अख्तर ने मरीजों का उपचार किया। दोपहर 12:10 बजे तक यहां 33 मरीजों की जांच और उपचार किया जा चुका था। दवा लेने आईं सबीना (32) ने बताया कि उन्हें दो दिनों से बुखार है। दवा खाने के बाद भी आराम नहीं मिला। वहीं, फरजाना (45) सर्दी-जुकाम की दवा लेने आई थीं। चिकित्साधिकारी ने बताया कि इस समय ठंडक बढ़ने का असर लोगों की सेहत पर दिखाई दे रहा है। बुखार के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस दौरान चिकित्साधिकारी डॉ. मोहसिन अली सिद्दीकी, फार्मासिस्ट सुनील कुमार गुप्त और संजय कुमार आदि मौजूद रहे।उधर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघनी में आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने निरीक्षण किया। उन्होंने पीएचसी में स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति और दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य मेलों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।फार्मासिस्ट नहीं, वार्डबॉय ने बांटी दवाहरैया सतघरवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुगौली में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. एसके मिश्र ने मरीजों का उपचार किया। पीएचसी में फार्मासिस्ट की तैनाती न होने के कारण वार्डबॉय ने मरीजों को दवाएं वितरित कीं।सुरेश कुमार जायसवाल (68) ने बताया कि उन्हें शुगर की समस्या है। अस्पताल में जांच कराने के बाद उन्होंने दवा ली। वहीं, जिब्राइल अहमद (37) ने बताया कि उन्हें खांसी और बुखार की शिकायत है। अस्पताल में उनके बलगम की जांच की गई। बुधराम चौरसिया सर्दी और खांसी की दवा लेने पहुंचे थे। इस दौरान वार्डबॉय सुरेंद्र कुमार और हुकुमचंद मौजूद रहे।