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अपने पैतृक गांव खनवर स्थित खांकी बाबा धाम पहुंचकर उन्होंने समाधि स्थल पर भी माथा टेका। पूरा कार्यक्रम उनके चाचा रमेश सिंह के नेतृत्व में संचालित हुआ। यूकेश सिंह श्रीनाथ मठ रसड़ा पहुंचे और महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यूकेश सिंह ने कहा कि वे अपने पिता के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि सतीश सिंह, रमेश सिंह, निर्भय सिंह, प्रभाकर राव, महेंद्र राम आदि रहे

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इंदरपुर। बसपा सुप्रीमो मायावती का आशीर्वाद मिलने के बाद रसड़ा क्षेत्र में पहुंचे दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह के पुत्र प्रिंस यूकेश सिंह का स्वागत हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के 310 माइल स्टोन से कासिमाबाद रोड पर पहुंचते ही जगह-जगह फूल-मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया. रसड़ा आगमन के बाद यूकेश सिंह ने क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों और मजारों पर मत्था टेका।