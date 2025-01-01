Ballia News: तहसील स्तरीय एथलेटिक्स में यश यादव का जलवा

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प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि राम सिंहासन किसान इंटर कॉलेज दुबहर के प्रधानाचार्य दयाशंकर मिश्र ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि तहसील स्तर पर चयनित खिलाड़ी 10 और 11 अक्तूबर को वीरलोरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाली जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।जनपद स्तर पर चयनित खिलाड़ी 16-17 अक्तूबर को मऊ के शहीद इंटर कॉलेज मधुबन में होने वाली आजमगढ़ मंडल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। मंडलीय स्तर पर चयनित खिलाड़ी 27 से 31 अक्तूबर तक प्रयागराज में आयोजित प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।प्रतियोगिता में मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज, रामदहीन सिंह इंटर कॉलेज, कुंवर सिंह इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवकली, रतसर इंटर कॉलेज, रामसिंहासन इंटर कॉलेज, महावीर सिंह इंटर कॉलेज बादिलपुर और आदर्श इंटर कॉलेज मझौवा समेत कई विद्यालयों के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया।संचालन मझौवा इंटर कॉलेज के शारीरिक शिक्षक दीपक कुमार ने किया। तहसील प्रभारी कृष्णानंद ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया।मुख्य निर्णायक की भूमिका पंकज कुमार यादव, आशिफ अली अंसारी, धर्मवीर यादव, अजीत सिंह, पंकज सिंह, अतुल पांडेय, दीपक राय और संजू यादव ने निभाई।