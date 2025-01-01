फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Yash Yadav Shines at Tehsil-Level Athletics

Ballia News: तहसील स्तरीय एथलेटिक्स में यश यादव का जलवा

Thu, 08 Oct 2026 01:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Yash Yadav Shines at Tehsil-Level Athletics
नगर के वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित तहसील स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अव्वल प्रत
बलिया। तहसील स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को उत्साह और खेल भावना के बीच किया गया। मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज के यश यादव प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। उन्होंने गोला, भाला और प्रक्षेप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि राम सिंहासन किसान इंटर कॉलेज दुबहर के प्रधानाचार्य दयाशंकर मिश्र ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि तहसील स्तर पर चयनित खिलाड़ी 10 और 11 अक्तूबर को वीरलोरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाली जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।
विज्ञापन

जनपद स्तर पर चयनित खिलाड़ी 16-17 अक्तूबर को मऊ के शहीद इंटर कॉलेज मधुबन में होने वाली आजमगढ़ मंडल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। मंडलीय स्तर पर चयनित खिलाड़ी 27 से 31 अक्तूबर तक प्रयागराज में आयोजित प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रतियोगिता में मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज, रामदहीन सिंह इंटर कॉलेज, कुंवर सिंह इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवकली, रतसर इंटर कॉलेज, रामसिंहासन इंटर कॉलेज, महावीर सिंह इंटर कॉलेज बादिलपुर और आदर्श इंटर कॉलेज मझौवा समेत कई विद्यालयों के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया।
संचालन मझौवा इंटर कॉलेज के शारीरिक शिक्षक दीपक कुमार ने किया। तहसील प्रभारी कृष्णानंद ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया।
मुख्य निर्णायक की भूमिका पंकज कुमार यादव, आशिफ अली अंसारी, धर्मवीर यादव, अजीत सिंह, पंकज सिंह, अतुल पांडेय, दीपक राय और संजू यादव ने निभाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed