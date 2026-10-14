बलिया: निर्माण रोकने के निर्देश के बावजूद काम जारी, होमगार्ड जवान ने दरोगा पर लगाए आरोप

होमगार्ड जवान के अनुसार, जांच के दौरान विपक्षी पक्ष को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि अधिकारियों के निर्देश के बाद भी निर्माण नहीं रुकने से उन्हें अपनी जमीन को लेकर चिंता है।



दरोगा पर संरक्षण देने का आरोप

वीरेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया कि रेवती थाने में तैनात उपनिरीक्षक चुन्ना सिंह के संरक्षण में विरोधी पक्ष निर्माण कार्य करा रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने और जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग अधिकारियों से की है।



दरोगा ने आरोपों को बताया निराधार

वहीं, उपनिरीक्षक चुन्ना सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि इस प्रकरण से उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि संबंधित जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है या नहीं।



मामले में शिकायत के आधार पर अधिकारियों की ओर से जांच और आगे की कार्रवाई की जानी है।