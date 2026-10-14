फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Work continues despite orders to halt the construction of the embankment Shahzad Young levels allegations

बलिया: निर्माण रोकने के निर्देश के बावजूद काम जारी, होमगार्ड जवान ने दरोगा पर लगाए आरोप

Wed, 14 Oct 2026 07:35 PM IST
किशन चौबे संवाद न्यूज एजेंसी, बलिया
संवाद न्यूज एजेंसी, बलिया Published by: किशन चौबे Updated Wed, 14 Oct 2026 07:35 PM IST
सार

बलिया के बैरिया में जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। होमगार्ड जवान वीरेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों के निर्माण रोकने के निर्देश के बावजूद काम जारी है और रेवती थाने के उपनिरीक्षक पर विरोधी पक्ष को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं, दरोगा ने आरोपों को निराधार बताते हुए मामले से कोई सरोकार नहीं होने की बात कही है।

विज्ञापन
Work continues despite orders to halt the construction of the embankment Shahzad Young levels allegations
बलिया, जमीन विवाद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जमीन पर निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में अधिकारियों के निर्देश के बावजूद कथित तौर पर निर्माण कार्य जारी रखने का मामला सामने आया है। बैरिया थाने में तैनात होमगार्ड जवान और श्रीनगर गांव निवासी वीरेंद्र वर्मा ने रेवती थाने में तैनात उपनिरीक्षक चुन्ना सिंह पर विरोधी पक्ष को संरक्षण देकर निर्माण कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने उपजिलाधिकारी बैरिया, पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन


जांच के बाद निर्माण रोकने का दिया गया था निर्देश
वीरेंद्र वर्मा का आरोप है कि उनकी कबाले की जमीन पर गांव के कुछ लोग अवैध रूप से निर्माण करा रहे हैं। इस संबंध में उपजिलाधिकारी के निर्देश पर चकबंदी विभाग के राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल और बैरिया तहसील के लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर जमीन की जांच की थी।

विज्ञापन
Trending Videos

होमगार्ड जवान के अनुसार, जांच के दौरान विपक्षी पक्ष को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि अधिकारियों के निर्देश के बाद भी निर्माण नहीं रुकने से उन्हें अपनी जमीन को लेकर चिंता है।

दरोगा पर संरक्षण देने का आरोप
वीरेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया कि रेवती थाने में तैनात उपनिरीक्षक चुन्ना सिंह के संरक्षण में विरोधी पक्ष निर्माण कार्य करा रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने और जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग अधिकारियों से की है।

दरोगा ने आरोपों को बताया निराधार
वहीं, उपनिरीक्षक चुन्ना सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि इस प्रकरण से उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि संबंधित जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है या नहीं।

मामले में शिकायत के आधार पर अधिकारियों की ओर से जांच और आगे की कार्रवाई की जानी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed