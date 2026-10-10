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Ballia News: मुख्य बाजार में खोदाई से पानी के पाइप फटे

Sat, 10 Oct 2026 01:19 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:19 AM IST
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Water pipes burst due to digging in the main market.
नगर के शहीद पार्क चौक ​स्थित पेयजल आपूर्ति पाइप के मरम्मत के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसा पिकअप।स
बलिया। शहर के मुख्य बाजार में ट्रैफिक सिग्नल केबल बिछाने के लिए सड़क खोदने से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। शहर के शहीद पार्क चौक व विजय सिनेमा रोड हनुमानगढ़ी तक पाइप फटने के कारण गहरे गड्ढे बन गए, जिनमें कई वाहन फंस गए।
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शहर के चौराहों पर सरकार की तरफ से ट्रैफिक सिग्नल लगाने की योजना पहले से प्रस्तावित है। इसके लिए सड़क की खोदाई कर केबल बिछाने का कार्य चल रहा है।
ऐसे में नीचे पानी सप्लाई की पाइप फटने से दिक्कत पैदा हो गई है। करीब चार से पांच फीट तक गहरे खोदाई कर नगर पालिका की तरफ से सप्लाई पानी की पाइप को ठीक करने के लिए खोदाई करनी पड़ रही है। ऐसे में सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है।
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शुक्रवार को शहीद पार्क चौक के पास सामान लदा वाहन फंसने से जाम की स्थिति बन गई है। वहीं पानी सप्लाई होने पर पाइप फटने से दुकानों के सामने पानी लग जा रहा है। फंसे हुए वाहनों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सड़क पर गड्ढे होने से मुख्य बाजार में जाम लग गया। त्योहार के सीजन में भीड़ होने के कारण दिक्कत और बढ़ जा रही है। बाजार आने वाले ग्राहकों और आम राहगीरों को आवागमन में काफी दिक्कतें हुईं। कई घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे, जिससे उनका समय बर्बाद हुआ।
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