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Ballia News: नवजात की मौत पर हंगामा, बच्चे को धूप दिखाने के लिए कहकर डॉक्टर भागी

Sat, 29 Aug 2026 01:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:24 AM IST
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Uproar over newborn's death, doctor flees after asking to expose the baby to sunlight
रसड़ा (बलिया)। नगर स्थित एक हॉस्पिटल में प्रसव के कुछ घंटे बाद नवजात की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल की डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने, गलत इंजेक्शन लगाने तथा धमकाने का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।
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नगरा के वार्ड नंबर तीन निवासी रेखा गुप्ता (26) पत्नी घूरा को प्रसव पीड़ा होने पर एक आशा कार्यकर्ता ने 26 अगस्त को हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। परिजनों के अनुसार 27 अगस्त की सुबह करीब पांच बजे रेखा को सामान्य डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद अस्पताल कर्मियों ने नवजात को धूप दिखाने की सलाह दी, जिसका परिजनों ने पालन किया।
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परिजनों के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे अस्पताल कर्मियों ने बकाया तीन हजार रुपया भुगतान जमा करने के लिए कहा और बताया कि उन्हें कहीं बाहर जाना है। जब परिजन बच्चे के पास पहुंचे तो उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने मृतप्राय बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया और परिजनों से भुगतान कराने में जुटे रहे। इस दौरान डॉक्टर के अस्पताल से चले जाने का भी आरोप लगाया गया।
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शंका होने पर परिजन नवजात को लेकर पकवाइनार स्थित बाबा रामदल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन उसके बाद मऊ के एक निजी अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सक ने जांच के बाद पांच घंटे पूर्व मौत की बात कही। परिजन नवजात को लेकर वापस उक्त हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर से फोन पर संपर्क किया। आरोप है कि डॉक्टर ने मामले में अपनी जिम्मेदारी से इन्कार कर दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया।

प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की गई, लेकिन परिजनों की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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