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उन्होंने खेलों के विकास का श्रेय केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को दिया। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रही थी, लेकिन अब विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी और इसका खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना पड़ेगा।गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले एक मत से महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रही थी, लेकिन अब इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। महिलाओं का विरोध करने वालों को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को भुगतना पड़ेगा।उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस डरी हुई है और वह कोई भी गलत कदम उठा सकती है। जरूरत पड़ने पर अपने सांसदों के जीवन और मौत तक से खेल सकती है।उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को इसका राजनीतिक नुकसान केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में उठाना पड़ेगा। अखिलेश यादव हों या कांग्रेस, महिलाओं का विरोध करने वालों को जनता जवाब देगी।परिसीमन बिल से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए। दक्षिण भारत में आबादी के आधार पर सीटें तय करने की बात नहीं है। उन्होंने बताया कि विधानसभा और लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या डेढ़ गुना हो जाएगी। यह सीधा फॉर्मूला है।इस मुद्दे पर किसी को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, बक्सर के चौसा ब्लॉक प्रमुख गुड्डू राय, वॉलीबाल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत कुमार राय, पवन राय, विनय राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।