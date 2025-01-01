Ballia News: डीएम से आश्वासन के बाद छात्र कर्फ्यू और बलिया बंद स्थगित

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छात्रों और किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में बृहस्पतिवार को छात्र नेताओं और जिलाधिकारी के बीच वार्ता हुई। जिलाधिकारी ने छात्र नेताओं के समक्ष प्रमुख सचिव से टेलीफोन पर वार्ता कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्र नेताओं ने शुक्रवार को प्रस्तावित बलिया बंद और छात्र कर्फ्यू स्थगित करने का निर्णय लिया।वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि एमएलसी चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही छात्रों को टैबलेट का वितरण कर दिया जाएगा। किसानों की कर्जमाफी के संबंध में उन्होंने कहा कि यह शासन स्तर का विषय है। किसानों के कर्ज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जा चुका है। छात्र नेताओं ने फीस वृद्धि के कारण छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाने की मांग भी रखी। इस पर जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया गया है।झुन्नू सिंह के नेतृत्व में पहुंचे छात्र नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के आश्वासन पर संतोष जताया और शुक्रवार को प्रस्तावित बलिया बंद एवं छात्र कर्फ्यू स्थगित करने की घोषणा की। वार्ता के दौरान छात्र नेता अविनाश सिंह नंदन, पूर्व अध्यक्ष राहुल मिश्रा, मिथिलेश यादव मोती, आदित्य योगी, रितेश पांडेय, भोला पांडेय आजाद, प्रभात मौर्य, प्रमोद यादव, विशाल पाठक सहित अन्य मौजूद रहे।