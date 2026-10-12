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बलिया: तीन युवतियों के लापता होने से मचा हड़कंप, पुलिस कर रही तलाश

Mon, 12 Oct 2026 05:40 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, बलिया
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया Published by: किशन चौबे Updated Mon, 12 Oct 2026 05:40 PM IST
सार

बलिया के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र से दो नाबालिग समेत तीन युवतियां लापता हो गईं। घटनाएं 21 जुलाई, छह अक्तूबर और सात अक्तूबर की हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 11 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कर युवतियों की तलाश शुरू कर दी है।

 

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Stir in Ballia over disappearance of three young women police searching for them
up police - फोटो : istock

विस्तार
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बांसडीह कोतवाली क्षेत्र से दो नाबालिग समेत तीन युवतियों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। तीनों घटनाएं अलग-अलग तारीखों की हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 11 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कर युवतियों की तलाश शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, पहली घटना 21 जुलाई की है। एक नाबालिग घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।
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दूसरी घटना सात अक्तूबर की है। आरोप है कि क्षेत्र की 15 वर्षीय नाबालिग को गांव का एक युवक अपने साथ ले गया। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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तीसरी घटना छह अक्तूबर को बालापुर हालपुर गांव में हुई। यहां 24 वर्षीय युवती के लापता होने की सूचना मिली। परिजनों का आरोप है कि युवती घर से शादी के जेवरात और नकदी लेकर गई है। उन्होंने इस मामले में गांव के युवकों पर भी आरोप लगाए हैं।

पुलिस ने तीनों मामलों में 11 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि युवतियों का पता लगाने के लिए तलाश की जा रही है।

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