विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15,689 फार्म-6 प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त फार्म-6 (18-19 वर्ष) के 3,330 तथा महिला मतदाताओं के 6,735 फार्म प्राप्त हुए। विधानसभा क्षेत्रवार फार्म-6 प्राप्त होने का विवरण इस प्रकार है। बैरिया में सर्वाधिक 3,478, बांसडीह में 2,355, रसड़ा में 2,250, सिकन्दरपुर में 2,214, बलिया नगर में 2,127, बैरिया में 1,918 और फेफना में 1,347 फार्म प्राप्त हुए। इस अभियान के दौरान मृतक, स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 तथा मतदाता सूची में संशोधन के लिए फार्म-8 भी प्राप्त हुए। निर्वाचन विभाग की ओर से प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का उद्देश्य पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है।भाजपा के प्रदेश कार्यालय के निर्देशानुसार बैरिया विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रवदन मिश्र के नेतृत्व में रविवार को छह बूथों पर शिविर लगाकर नए मतदाताओं से संपर्क किया गया। इस दौरान बूथ संख्या 319, 320, 321, 322, 323 और 324 पर शिविर आयोजित कर एसआईआर प्रक्रिया में नाम दर्ज कराने से छूटे लोगों तथा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि मतदाता जोड़ो अभियान के तहत पात्र युवाओं और छूटे हुए मतदाताओं से लगातार संपर्क किया जाएगा।फार्म-6 की सबसे ज्यादा रही मांगबेल्थरारोड। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 की मांग ज्यादा रही। प्राथमिक विद्यालय सीयर नंबर एक, जूनियर हाई स्कूल और जीएमएएम इंटर कॉलेज समेत अन्य मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय नंबर एक पर प्रभारी प्रधानाध्यापक दिलीप कुशवाहा ने लोगों की सुविधा के लिए बोर्ड पर बीएलओ का नाम लिखा। सुपरवाइजर आशुतोष पांडेय ने अलग-अलग बूथों पर जाकर बीएलओ के काम और अभियान की प्रगति देखी।अनुपस्थित बीएलओ से मांगा स्पष्टीकरणबलिया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत रविवार को आयोजित विशेष अभियान के दौरान डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।डीएम ने कंपोजिट विद्यालय हनुमानगंज जीराबस्ती में बीएलओ अंजू राय अनुपस्थित पाए जाने पर स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि पुनरीक्षण से संबंधित सभी लंबित कार्य हर हाल में 30 नवंबर तक पूरे कर लिए जाएं। कहा कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र युवक-युवतियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं।फार्म-6 फीडिंग में लापरवाही पर बीएलओ का वेतन रोकने की संस्तुतिचितबड़ागांव। विधानसभा क्षेत्र 360-फेफना में कुछ बीएलओ द्वारा अब तक महज एक से दो फार्म-6 ही फीड किए जाने का मामला सामने आया है। इस पर एसडीएम सदर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने संबंधित बीएलओ का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने की संस्तुति की है। एसडीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी बीएलओ को अपने-अपने मतदान स्थलों पर व्यापक जनसंपर्क कर अधिक से अधिक पात्र नागरिकों से फार्म-6 प्राप्त करने और बीएलओ एप के माध्यम से फीड करने के निर्देश दिए गए थे।