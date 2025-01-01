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प्रतियोगिता में गाजीपुर के अंकित पहलवान ने जोगा के अमित पहलवान को शिकस्त दी। वहीं, गाजीपुर के मुकेश पहलवान और चंदौली के आशीष पहलवान के बीच मुकाबला बराबरी पर रहा। गाजीपुर के भीम पहलवान और चंदौली के शमशेर पहलवान की कुश्ती भी अनिर्णीत रही। मुगलसराय के मृत्युंजय पहलवान और बलिया केसरी अंचल पहलवान के बीच भी कड़ा मुकाबला हुआ लेकिन कोई भी निर्णायक बढ़त नहीं बना सका।दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में कुश्ती प्रेमी जुटे। उन्होंने तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता का आयोजन नसीरपुर मठ निवासी सीताराम पहलवान और मालिक पहलवान ने किया। निर्णायक की भूमिका रतन पहलवान और प्रभुनाथ पहलवान ने निभाई, जबकि रमेश और नागा राय ने कमेंट्री की।इस मौके पर बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान, विधायक संग्राम सिंह यादव, शैलेश चौधरी पप्पू, बंशीधर यादव, प्रदीप यादव, कुबेरनाथ तिवारी और ओमप्रकाश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।