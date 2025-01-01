Ballia News: दशहरे से पहले बहाल हुआ सियालदह रूट, यात्रियों को राहत

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निर्माण कार्य के चलते 13105 सियालदह-बलिया और 13106 बलिया-सियालदह एक्सप्रेस प्रभावित थी। 13105 एक से चार अक्तूबर और 13106 एक से पांच अक्तूबर तक निरस्त रही। 13106 एक्सप्रेस बलिया से सुबह 8:50 बजे रवाना होकर अगले दिन तड़के सियालदह पहुंचती है।वापसी में 13105 सियालदह से बलिया आती है। इसके अलावा 15050 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस भी यात्रियों के लिए प्रमुख विकल्प है। यह बलिया से दोपहर 1:15 बजे चलकर अगले दिन तड़के कोलकाता पहुंचती है।दुर्गापूजा, दीपावली और छठ के मद्देनजर रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। मऊ-कोलकाता स्पेशल 05096 सात अक्तूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और वापसी में 05095 कोलकाता-मऊ स्पेशल आठ अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी।