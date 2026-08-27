Ballia News: फैंसी से लेकर पारंपरिक राखियों की बढ़ी मांग, 20 से 300 रुपये है दाम

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पर्व की तैयारियों के बीच राखियों की खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। युवतियां और महिलाएं अपनी पसंद की राखियां खरीदती नजर आ रही हैं। अब जिले में त्योहार का उत्साह दिखाई देने लगा है। शहर के शहीद पार्क चौक, मीना बाजार, कासिम बाजार, रामपुर उदयभान समेत तमाम चौराहों पर दुकानों पर सजी राखियों को खरीदने के लिए भीड़ उमड़ने लगा है। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर और आकर्षक डिजाइन वाली राखियां पसंद की जा रही हैं। युवतियों और महिलाओं में फैंसी, मोती, स्टोन और डिजाइनर राखियोंअधिक पसंद कर रही हैं। पारंपरिक धागों वाली राखियाें की डिमांड बढ़ती जा रही है। फुटकर दुकानदार पप्पू, सनोज व विकास ने बताया कि इस बार फैंसी राखियों की मांग अधिक है। मांग को देखते हुए अलग-अलग डिजाइन की राखियों का पर्याप्त स्टॉक आया है। दुकानदार संतोष कुमार ने बताया कि अब दो दिन समय बचा हुआ है। ऐसे में लोग खरीदारी के लिए आने लगे है।इन रखियों की मांग ज्यादापारंपरिक राखियां: रुद्राक्ष, चंदन, मौली और रेशम के धागों से बनी सादी राखियों की मांग हमेशा की तरह सबसे ऊपर है।फैंसी और डिजाइनर राखियां: कुंदन, पर्ल (मोती), अमेरिकन डायमंड और जरदोजी के काम वाली राखियों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।बच्चों की खास पसंद: स्पाइडर-मैन, छोटा भीम, लाइटिंग और म्यूजिकल टॉय राखियां बच्चों के बीच आकर्षण का केंद्र हैं।मिठाई दुकानों की तैयारी हुई पूरीरक्षाबंधन को लेकर मिठाई दुकानों में भी विशेष तैयारी की गयी है। दुकानदारों ने पर्व को देखते हुए मिठाइयों की अलग-अलग वैरायटी तैयार की है। लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, काजू कतली समेत अन्य मिठाइयों की मांग बढ़ने लगी है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदारों ने मिठाइयों की आकर्षक पैकिंग भी तैयार की है।