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पुलिस ने जुए के फड़ और आरोपियों के कब्जे से कुल 4 लाख 7 हजार रुपये नकद तथा ताश की तीन खुली गड्डियां बरामद की हैं। सभी आरोपियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जिसके बाद जमानतदार प्रस्तुत करने पर उन्हें जमानत दे दी गई।सीओ सिटी सतीश शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि बहेरी गांव में एनातुल्ला पतरु के मकान की तीसरी मंजिल पर कुछ लोग ताश के पत्तों पर रुपये की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान की घेराबंदी की और छापेमारी कर दी।पुलिस को देखते ही जुआ खेल रहे लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर सभी 19 लोगों को मौके से दबोच लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान पकड़े गए आरोपियों के पास से 70,920 रुपये और जुए के फड़ से 3,36,080 रुपये नकद बरामद किए। इस प्रकार कुल 4,07,000 रुपये नकद और जुए में प्रयुक्त ताश की तीन खुली गड्डियां कब्जे में ली गईं।