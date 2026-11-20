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इस समस्या को लेकर जिला ग्राम विकास बैंक बलिया के अध्यक्ष एवं भगवानपुर निवासी भाजपा नेता परमेश्वर गिरी ने शुक्रवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उप जिलाधिकारी रमेश चंद्र वर्मा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मार्ग को तत्काल अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग करते हुए कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।परमेश्वर गिरी ने बताया कि भगवानपुर-चांदपुर मार्ग पर अतिक्रमण के चलते सड़क किनारे स्थित साधन सहकारी समिति पर खाद और बीज से लदे ट्रक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके कारण उर्वरक और बीज की आपूर्ति साधन सहकारी समिति शिवपुर और साधन सहकारी समिति दोकटी पर की जा रही है। किसानों को जरूरत की सामग्री लेने के लिए पांच से छह किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग की इस सड़क पर अतिक्रमण से आम राहगीरों को भी परेशानी हो रही है।