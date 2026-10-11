Ballia News: दवा विक्रेताओं पर लागू नहीं होंगे प्रस्तावित नियम, विरोध कार्यक्रम वापस

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बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष आनंद सिंह ने कहा कि प्रस्तावित नियमों को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स, उत्तर प्रदेश (ओसीडीयूपी) के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ने नौ अक्तूबर 2026 को आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। पत्र में आवश्यक संशोधन करने की मांग की गई थी। कहा कि प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल के प्रयासों से प्रदेश के ड्रग नियंत्रक शशि मोहन गुप्ता से दूरभाष पर वार्ता हुई। इसमें स्पष्ट किया गया कि संबंधित प्रस्तावित नियम फुटकर दवा विक्रेताओं पर लागू नहीं होंगे।इस संबंध में आयुक्त की ओर से भी स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त होने की जानकारी दी गई। इसके बाद संगठन ने जनपद स्तर पर अलग से ज्ञापन देने या किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं समझी। इसी क्रम में सोमवार को प्रस्तावित विरोध कार्यक्रम वापस ले लिया गया। एसोसिएशन ने इसे संगठन की एकजुटता और सक्रियता का परिणाम बताया। साथ ही कहा कि संगठन दवा विक्रेताओं के हितों, सम्मान और व्यापार की सुरक्षा के लिए सदैव एकजुट होकर काम करता रहेगा। बैठक में अनिल त्रिपाठी, मनोज श्रीवास्तव, विशाल सिंह, महामंत्री बब्बन यादव, वरुण तिवारी, लाल बहादुर सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।