Ballia News: प्रीति ने स्टेट क्रिकेट में दिलाया कांस्य पदक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:48 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:48 AM IST
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इंदरपुर। नगरा की बेटी प्रीति प्रजापति ने माध्यमिक विद्यालयों की राज्यस्तरीय अंडर-17 क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। मुरादाबाद में आयोजित प्रतियोगिता में प्रीति के दमदार प्रदर्शन की बदौलत आजमगढ़ मंडल ने तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता।
जनता इंटर कॉलेज, नगरा की छात्रा प्रीति नगर पंचायत नगरा के वार्ड नंबर 14 स्थित ब्राह्मणपुरा की निवासी हैं। मध्यम तेज गति की गेंदबाज प्रीति का दूसरी बार राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था।
वह इंडियन क्रिकेट अकादमी में कोच अब्दुल्लाह शाह के निर्देशन में प्रशिक्षण ले रही हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी मेहनत और खेल के प्रति जुनून ने यह उपलब्धि दिलाई।
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प्रीति की सफलता पर जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. उमेशचंद पांडेय और खेल शिक्षक अनुज कुमार सिंह ने खुशी जताते हुए बधाई दी। संवाद
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जनता इंटर कॉलेज, नगरा की छात्रा प्रीति नगर पंचायत नगरा के वार्ड नंबर 14 स्थित ब्राह्मणपुरा की निवासी हैं। मध्यम तेज गति की गेंदबाज प्रीति का दूसरी बार राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था।
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वह इंडियन क्रिकेट अकादमी में कोच अब्दुल्लाह शाह के निर्देशन में प्रशिक्षण ले रही हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी मेहनत और खेल के प्रति जुनून ने यह उपलब्धि दिलाई।
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प्रीति की सफलता पर जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. उमेशचंद पांडेय और खेल शिक्षक अनुज कुमार सिंह ने खुशी जताते हुए बधाई दी। संवाद