Ballia News: मां कूष्मांडा की आराधना कर कष्ट दूर करने की कामना की

आचार्य पं. अखिलेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि मान्यता है कि अपनी मंद मुस्कान से इन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। आठ भुजाओं वाली, शेर पर सवार, हाथों में कमंडल, धनुष-बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण किए हुए। इनकी पूजा से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं।वहीं, माता रानी के स्वरूप के दर्शन पूजन करने के लिए मंदिरों में भीड़ उमड़ी रही। वहीं, घर-घर पाठ का दौर जारी है।नौ दिनों तक चल रहे अनुष्ठान को लेकर काफी सतर्क दिखाई दे रही हैं। साथ ही कलश स्थापना होने पर पाठ भी किया जा रहा है। मां ब्राह्मणी, शंकरपुर भवानी, मंगला भवानी, कपिलेश्वर आदि देवी मंदिरों में पूरे दिन दर्शन-पूजन को लेकर श्रद्धालु उमड़ रहे। भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी संग पुलिस काफी सतर्क दिखाई दी।