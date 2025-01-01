Ballia News: तेज आंधी-पानी से धान की फसल को नुकसान

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पूर। बुधवार को क्षेत्र में आई तेज आंधी और करीब एक घंटे हुई बारिश से धान की फसल को काफी नुकसान हुआ। तेज हवा के कारण खेतों में तैयार हो रही अगैती धान की फसल गिर गई। वहीं, बारिश के बाद खेतों और आसपास के इलाकों में पानी भरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की अगैती फसल में इस समय बालियां निकल आई थीं। तेज हवा के झोंकों के कारण कई खेतों में धान की फसल जमीन पर गिर गई। इससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। बारिश के कारण खेतों में पानी जमा होने से फसल को और नुकसान पहुंचने की संभावना बनी हुई है।किसानों का कहना है कि यदि मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहा और आने वाले दिनों में तेज हवा के साथ बारिश होती रही तो अभी तैयार हो रही तथा बाद में तैयार होने वाली धान की फसल भी प्रभावित हो सकती है।