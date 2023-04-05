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कोतवाल कौशल पाठक ने बताया कि मऊ के अइलख निवासी लल्लन सिंह (55) अपने साथी जौनपुर जनपद के जगदीशपुर जगरनाथ पट्टी निवासी विद्यासागर सिंह (67) के साथ बाइक से बलिया से रसड़ा की ओर जा रहे थे। माधोपुर गांव के पास अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।टक्कर इतनी भीषण थी कि विद्यासागर सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि लल्लन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल लल्लन सिंह को सीएचसी रसड़ा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।