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बलिया रूट की प्रमुख ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, जबकि कई ट्रेनों की स्लीपर श्रेणी में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। पांच दिसंबर तक कई ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। ट्रेनों में सीट नहीं मिलने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ रही है। हालांकि, बलिया से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में 30 नवंबर और एक दिसंबर से पहले थर्ड और सेकंड एसी श्रेणी में टिकट उपलब्ध हैं।बलिया-छपरा रेलखंड से गुजरने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (12562) में स्लीपर श्रेणी में टिकट उपलब्ध नहीं है। वहीं, पांच दिसंबर को गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस (15050) में स्लीपर श्रेणी में नो रूम है। थर्ड एसी में 87 और सेकंड एसी में 30 यात्रियों की वेटिंग चल रही है।वाराणसी रूट की कामायनी एक्सप्रेस (11072) में स्लीपर और सेकेंड एसी में नो रूम की स्थिति है, जबकि थर्ड एसी में 155 वेटिंग है। जयनगर-मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस (11062) में भी टिकट उपलब्ध नहीं हैं। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस (19046) में स्लीपर और सेकेंड एसी में नो रूम है, जबकि थर्ड एसी में 95 वेटिंग चल रही है। वहीं, सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (15053) में 84 यात्रियों की वेटिंग है। वाराणसी के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि बलिया स्टेशन से 82 ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें दिल्ली के लिए 10 जोड़ी, कोलकाता के लिए चार जोड़ी और मुंबई के लिए तीन जोड़ी ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा त्योहार के दौरान 11 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।